У Донецьку бойовики збирають по 10 тисяч гривень на подарунки керівництву в РФ – розвідка

Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міноборони України.

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Відзначається, що в Донецьку російське командування окупаційного корпусу планує святкування "дня створення" 1 армійського корпусу 12 командування резерву Південного військового округу ЗС РФ.

"З цією метою командувачем і начальником штабу корпусу організовано збір коштів для проведення заходу та придбання цінних подарунків представникам Південного військового округу ЗС РФ. Від командирів підпорядкованих з’єднань та частин вимагається здати по 10 000 гривень", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що командування бойовиків, які знаходяться на передовій, забирає у них документи, які посвідчують особу, до моменту "повернення в місця постійної дислокації".