Жебрівський пригрозив закрити "коридори" для мирних жителів на Донеччині через обстріли бойовиків

Жертвами провокації бойовиків могли стати сотні мирних людей, які перебували на КПП і поблизу нього в черзі, передає ТСН.

Відомо, що противник використовував заборонені 82-міліметрові міномети. Стріляли точно з окупованої частини Донеччини.

Прикордонники зреагували вчасно: роботу припинили, пункт було закрито, була дана команда починати евакуацію до укриттів. Люди переважно з Донецька їхали на контрольовану урядом територію за продуктами.

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Голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський пригрозив зупинити роботу "коридору", якщо ворог ще раз відкриє вогонь по цивільних.

"Сьогодні функціонує, здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів. У разі загострення будуть вживатися заходи щодо, в першу чергу, безпеки громадян", - розповіла прес-секретар Донецького прикордонного загону Світлана Савчук.