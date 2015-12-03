Турчинов: РФ направляє до України диверсантів через ділянку держкордону, яка не межує із зоною АТО

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

Секретар РНБО розповів, що наразі на Донбасі є сім коридорів для пропуску людей, але не всі із них працюють. "Що стосується для перетинання лінії розмежування фізичними особами, працює фактично тільки два (пункти пропуску), а третій - з деякими обмеженнями", - розповів Турчинов.

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Він звернув увагу, що існує дуже багато нарікань, що жорстко обмежується перетинання, відбувається ретельна перевірка людей на лінії розмежування.

"Ми не можемо позбавитись цього і відмовитись від цього, тому що саме шляхом проникнення агентури через - скажімо - ці коридори, діє Російська Федерація. І більше того, я хочу сказати, що останнім часом, коли ми значно посилили саме таку фільтрацію шпигунів, диверсантів, які пробували під виглядом переселенців, постраждалих громадян, просочуватись на нашу територію, то зараз активізувалося саме спроби проникнення диверсійних груп через звичайний українсько-російський кордон, який навіть не входить до зони проведення Антитерористичної операції", - заявив Турчинов.

Він наголосив, що завдання української влади полягає у посиленні оборони вздовж усього міждержавного кордону з РФ.