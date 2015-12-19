На закупівлю зброї та техніки для Нацгвардії видали держгарантії на мільярд гривень

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою від 18 грудня 2015 року.

«Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про надання в 2015 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою), що залучається дочірнім підприємством державної компанії "Укрспецекспорт" - державним підприємством "Укроборонсервіс", з метою виконання програми, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 11 листопада 2015 року, в частині забезпечення озброєнням, військовою і спеціальною технікою Національної гвардії», - йдеться в документі.

Згідно з постановою уряду, державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов'язань у сумі, що не перевищує 1 млрд грн.

«Розмір плати за надання державної гарантії, одержаної позичальником відповідно до цих умов, встановлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних зобов'язань», - говориться в постанові.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у листопаді 2015 року надав держпідприємству "Спецтехноекспорт", дочірньому підприємству "Укрспецекспорту", до кінця 2015 року державні гарантії для залучення кредитів на суму до 300 млн грн.

Держкомпанія "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічного співробітництва) в Україні. Компанія об'єднує ряд дочірніх підприємств - виробників спецтехніки.