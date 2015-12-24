Противник зосередився на розширенні окупації Донбасу за рахунок "сірої зони" - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною, продовжується інтенсивний вогневий вплив на сили АТО із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, 23 грудня було здійснено 51 обстріл зі стрілецької зброї, гранатометів, протитанкових керованих ракет та 122-мм РСЗВ "Град", з них: 25 – Попасна, Троїцьке, Миронівський, Луганське, Майорськ, Зайцеве (Слов’янський напрямок), 25 – Новгородське, Новоселівка, Авдіївка, Опитне, Верхньоторецьке, Піски, шахта Бутовка, Лозове (Донецький напрямок), один – Гранітне (Волноваський напрямок).

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"Представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Первомайськ, Горлівка, Донецьк, Комсомольське та Комінтернове забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків, САУ та мінометів", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що протягом минулої доби зусилля противника зосереджувались на: розширенні окупованих територій за рахунок захоплення населених пунктів у так званій "сірій зоні", перегрупуванні/ротації передових підрозділів 1 та 2 АК на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов’янському, Донецькому та Маріупольському напрямках, прихованому зосередженні підрозділів, озброєння та військової техніки у забороненій зоні на Слов’янському, Донецькому та Волноваському напрямках, інтенсивному логістичному забезпеченні з’єднань і частин 1 та 2 АК.

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Крім того, російсько-терористичними військами проводиться активізація ведення розвідки сил АТО на Волноваському напрямку, підтримання угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння, підвищення боєздатності з’єднань та частин 1 і 2 АК та підготовка військ до зимового періоду.