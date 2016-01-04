За добу втрат серед українських військовослужбовців немає - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він також зазначив, що напередодні обстановка в районі проведення АТО стабілізувалася.

"Протягом доби було зафіксовано 11 ворожих обстрілу наших позицій. При цьому важке озброєння ворог не застосовував", - сказав Лисенко.

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