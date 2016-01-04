За добу втрат серед українських військовослужбовців немає - Лисенко
12:48, 04 січня 2016Війна
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За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений.
За минулу добу через бойові дії сили АТО втрат не зазнали / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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Він також зазначив, що напередодні обстановка в районі проведення АТО стабілізувалася.
"Протягом доби було зафіксовано 11 ворожих обстрілу наших позицій. При цьому важке озброєння ворог не застосовував", - сказав Лисенко.
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