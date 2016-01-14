Російські війська на Донбасі підвищують боєздатність та готові до негайного задіяння – розвідка

13:30, 14 січня 2016
Війна
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Російські окупаційні війська на Донбасі підвищують боєздатність та підтримують готовність до негайного задіяння.

REUTERS

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Протягом доби зусилля противника зосереджувались на: посиленні/ротації передових підрозділів на Сєвєродонецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають розвідники, на підконтрольних бойовика територіях Донбасу відбувається підвищення боєздатності та підтримання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння.

Також, згідно з повідомленням, противник зосередився на веденні розвідки сил АТО на Сєвєродонецькому, Слов’янському та Донецькому напрямках, інженерному обладнанні місцевості на Маріупольському напрямку та логістичному забезпеченні.

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