Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі поранено двох військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

Читайте такожБойовики накрили вогнем з гранатометів укріплення сил АТО на Світлодарській дузіУчора президент Петро Порошенко заявляв, що на Донбасі з початку січня жодного разу не застосовувалася артилерія. Також президент висловив впевненість, що український суверенітет повернеться на Донбас вже в цьому році.