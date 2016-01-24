Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі поранено двох військових
13:12, 24 січня 2016Війна
253 0
Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув, але двох було поранено.
У зоні АТО поранено двох військових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.
Читайте такожБойовики накрили вогнем з гранатометів укріплення сил АТО на Світлодарській дузіУчора президент Петро Порошенко заявляв, що на Донбасі з початку січня жодного разу не застосовувалася артилерія. Також президент висловив впевненість, що український суверенітет повернеться на Донбас вже в цьому році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter