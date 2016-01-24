Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі поранено двох військових

13:12, 24 січня 2016
Війна
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Протягом минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув, але двох було поранено.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

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