На Донбасі захопили переносний "Град" бойовиків з інструкцією арабською мовою - РНБО
Україна отримала ще один доказ наявності у бойовиків переносних реактивних пускових установок "Град-П".
В зоні АТО українські патріоти захопили у бойовиків одну установку "Град-П" та передали силам АТО. Про це повідомили у прес-центрі РНБО.
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"На вибуховому пристрої, який встановили українські патріоти, що наразі мешкають на території, яка підконтрольна бойовикам, та не припиняють боротьбу, підірвався вантажний автомобіль російсько-терористичних військ. Він рухався у напрямку кордону з РФ на межі Донецької та Ростовської областей по непідконтрольній українській владі ділянці. Серед уламків вантажівки були знайдені переносні установки з інструкціями арабською мовою", - йдеться в повідомленні штабу АТО.
Фахівці відзначають, що зброя уже експлуатувалася, це помітно з її зовнішнього вигляду.