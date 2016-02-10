Бойовики обстріляли з мінометів Станицю Луганську і Лобачеве, пошкоджено газопровід - Тука
10:17, 10 лютого 2016Війна
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О 22.30 було здійснено мінометний обстріл Станиці Луганської. Жертв немає.
REUTERS
Бойовики вчора обстріляли з мінометів смт Станиця Луганська, а сьогодні - с. Лобачеве, де перебито газопровід.
Як написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, він отримав повідомлення про те, що о 22.30 було здійснено мінометний обстріл Станиці Луганської. Жертв немає.
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"Вранці було здійснено обстріл с. Лобачеве. Перебито газопровід. Працюють ремонтні бригади", - додав Тука.
Він також висловив думку, що таким чином бойовики цілеспрямовано роблять все, щоб змусити українську владу закрити всі пункти перетину на лінії розмежування.
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