Бойовики обстріляли з мінометів Станицю Луганську і Лобачеве, пошкоджено газопровід - Тука

Бойовики вчора обстріляли з мінометів смт Станиця Луганська, а сьогодні - с. Лобачеве, де перебито газопровід.

Як написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, він отримав повідомлення про те, що о 22.30 було здійснено мінометний обстріл Станиці Луганської. Жертв немає.

Читайте такожБойовики обстріляли Попасну і Троїцьке, перебито газопровід, є поранені

"Вранці було здійснено обстріл с. Лобачеве. Перебито газопровід. Працюють ремонтні бригади", - додав Тука.

Він також висловив думку, що таким чином бойовики цілеспрямовано роблять все, щоб змусити українську владу закрити всі пункти перетину на лінії розмежування.