У Генштабі прокоментували "заборону" бійцям АТО відкривати вогню у відповідь

Він зазначив, що українським військовим заборонено провокувати на відкриття вогню, але не заборонено відповідати на обстріл з боку бойовиків, передає UΛ: Перший.

"Я особисто до всіх командирів, починаючи від командира роти, довів: якщо по них ведеться вогонь, рішення на вогонь у відповідь – це їхнє особисте рішення та їхня особиста компетенція", - наголосив Муженко.

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Він пояснив, що коли військовим ЗСУ дійсно загрожує небезпека, коли стріляють по їхньому опорному пункту, то відкривається вогонь у відповідь, жодної заборони на це немає.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі суттєво погіршилася: терористи накрили вогнем з "Градів" позиції сил АТО, у хід пішла протитанкова керована ракета.