Українська сторона в СЦКК оприлюднила фото наслідків нічних обстрілів бойовиками із "Градів"

"Щонайменше 7 снарядів з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" було випущено цієї ночі по позиціям сил АТО з боку Старомихайлівки, яка контролюється бойовиками НЗФ ОРДО. Снаряди розірвалися за 400 метрів від населеного пункту Первомайське", - йдеться у повідомленні перс-центру АТО на сторінці у Facebook.

Як зазначається, факти грубого порушення Мінських угод зафіксували представники української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Згідно з повідомленням, докази застосування бойовиками озброєння, яке давно мало бути відведено на встановлені Мінськими домовленостями відстані, передані представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, терористи накрили вогнем з "Градів" позиції сил АТО, у хід пішла протитанкова керована ракета.