Російсько-терористичні війська на Донеччині готуються до наступу - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"На тлі посилення обстрілу з боку бойовиків російсько-терористичні війська на Донбасі здійснюють дії, які можуть свідчити про підготовку наступу (або ж імітації) на ряді ділянок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Тимчук, помітно посилено проведення розвідувальних заходів з використанням БПЛА, ДРГ, радіотехнічної розвідки; відзначається зосередження сил і засобів бойовиків відразу на декількох ділянках і напрямках у зоні АТО; зосередженим поблизу переднього краю тактичним групам терористів посилено перекидаються боєприпаси.

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"Одночасно серед бойовиків «ДНР» і «ЛНР», а також серед населення в ряді населених пунктів, розташованих поблизу лінії зіткнення (Горлівка, Дебальцеве, Донецьк, Докучаєвськ та ін) активно поширюються чутки про швидкий наступ» російсько-терористичних військ. У чутках, що поширюються серед бойовиків, дата можливого наступу визначається як «20-е числа лютого». Разом з тим, формат масованого поширення чуток (одночасно багато «активістів» поширюють однакові «меседжі» в місцях скупчення людей – магазинах, на зупинках громадського транспорту тощо) і той факт, що відразу в багатьох населених пунктах мусується одні й ті сами посили, може свідчити про сплановану інформаційну операцію", - додав експерт.