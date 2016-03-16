До окупованого Іловайська з РФ прибув ешелон з боєприпасами - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для підтримки активних бойових дій продовжується перекидання з території Росії боєприпасів для потреб 1 армійського корпусу (АК) ЗС РФ. Зафіксовано прибуття до Іловайська залізничного ешелону з боєприпасами до стрілецької зброї та артилерії (у т.ч. 122-міліметровими артилерійськими снарядами, 120-міліметровими мінами)", - йдеться у повідомленні.

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Також сказано, що впродовж доби противник проводив штурмові дії на напрямку населених пунктів Докучаєвськ, Новотроїцьке (Волноваський напрямок) з метою витіснення підрозділів сил АТО з позицій в районі Новотроїцького. Угруповання бойовиків на зазначеному напрямку складає до батальйонної тактичної групи 5 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК збройних сил РФ.

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"15 березня командувач 1 АК (Донецьк) генерал-майор ЗС РФ В.Асапов віддав бойове розпорядження щодо посилення передових підрозділів 5 окремої мотострілкової бригади за рахунок перекидання резервів з тилових районів та постачання боєприпасів, а також ведення розвідки із задіянням безпілотних літальних апаратів у районі н.п. Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні.