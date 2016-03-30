Трьох російських генералів, що виконували злочинні накази на Донбасі, відправили до Сирії – розвідка (фото)

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Встановлено, що декілька генералів ЗС РФ, які виконували злочинні накази воєнно-політичного керівництва Росії на тимчасово окупованих територіях сходу України, направлені на керівні посади в угруповання військ ЗС РФ в Сирії для передачі "досвіду" зі скоєння воєнних злочинів: організації обстрілів житлових кварталів, шкіл та лікарень, катування військовополонених, незаконного затримання мирних жителів, використання кадрових військових та бойової техніки без знаків відмінності та державної приналежності", - повідомляє українська розвідка.

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Зокрема, за інформацією розвідки, на посаду заступника командувача по комендатурах угруповання ЗС РФ в Сирії (авіабаза Хмеймім, Сирія) прибув генерал-полковник Олександр Лєнцов, який у 2014-2015 роках, перебуваючи на посаді заступника командувача Сухопутними військами ЗС РФ, виступав безпосереднім координатором бойового застосування 1 (Донецьк, Україна) та 2 (Луганськ, Україна) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного військового округу (Ростов на Дону, Росія) ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях сходу України.

На посаду заступника командувача з безпеки прикордонних територій угруповання військ ЗС РФ в Сирії (авіабаза Хмеймім, Сирія) прибув генерал-майор Олексій Завізйон, який у 2015 році перебував на посаді командувача 1 АК (Донецьк, Україна) Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ, а по закінченню терміну перебування передав посаду командувача 1 АК ЗС РФ генерал-майору В.Асапову.

На посаду начальника ракетних військ та артилерії угруповання військ ЗС РФ в Сирії (авіабаза Хмеймім, Сирія) прибув генерал-майор ЗС РФ Степан Ярощук, колишній начальник ракетних військ та артилерії Південного ВО ЗС РФ, який несе відповідальність за бойове застосування ракетних військ та артилерії на тимчасово окупованих територіях Донбасу з початку збройної агресії Росії проти України, а також за обстріли підрозділів Збройних Сил України, мирного населення та об’єктів інфраструктури з території Росії.