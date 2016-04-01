Розвідка викрила чергового російського генерала на Донбасі, який приховав від керівництва втрату БПЛА (фото)

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"29 березня командувач 2 АК (Луганськ) генерал-майор ЗС РФ Нікіфоров Євген Валерійович заборонив командиру 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) полковнику ЗС РФ О. Бушуєву повідомити штаб Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного ВО ЗС РФ про втрату безпілотного літального апарату "Гранат-1" російського виробництва", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Зазначається, що така заборона пов’язана з тим, що полковник ЗС РФ О. Бушуєв без погодження з вищим штабом віддав наказ здійснити масований мінометний обстріл передових позицій сил АТО у районі н.п. Луганське.

Крім того, стало відомо, що втрачений БПЛА використовувався для корегування вогню та був збитий українськими військовослужбовцями.