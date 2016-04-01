Бойовики хочуть спровокувати повернення української артилерії і танків на передову - штаб АТО

За день бойовики в зоні АТО здійснили 36 обстрілів підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Ворог два рази застосовував прицільний вогонь з мінометів по Авдіївці та один раз по Невельському. Вогневі удари із забороненої зброї він наносив з єдиною метою – домогтися відкриття вогню у відповідь і спровокувати повернення української артилерії, танків та мінометів на передову», - йдеться у зведенні станом на 18.00.

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Зазначається, що використовуючи хаотичний вогонь, ворог бив із зенітних установок ЗУ-2, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї в напрямку сил АТО по промисловій зоні Авдіївки, а також поблизу Пісків, Луганського, Новгородського та Опитного.

На Луганському напрямку ворог стріляв у бік Новозванівки та Степного, а на Маріупольському – в напрямку Новотроїцького.

«Дотримуючись Мінських домовленостей наші воїни кілька разів відкривали вогонь у відповідь виключно вогневими засобами «малих» калібрів, а саме зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів», - наголосили в штабі.