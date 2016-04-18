Бойовики обстріляли контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування, поранено прикордонника

Як йдеться у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби, незаконні збройні формування продовжують порушувати домовленості та обстрілювати позиції військових, в тому числі прикордонників, які несуть службу на лінії розмежування в районі проведення АТО.

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"Сьогодні вночі на Донеччині з неконтрольованої території в напрямку контрольного поста «Березове», на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ, терористами здійснено 20 пострілів з 152 мм самохідних артилерійських установок (САУ). Снаряди розірвались поблизу позицій українських військових. Вогонь у відповідь не відкривався, ніхто з воїнів не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Також з непідконтрольної Україні території бойовики учора пізно ввечері та сьогодні вночі двічі обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станично-Луганське».

"Російські найманці використовували АГС-17 та стрілецьку зброю. У результаті обстрілів та розривів гранат отримав осколкове поранення військовослужбовець Державної прикордонної служби. Його доставлено до центральної районної лікарні, стан здоров’я прикордонника задовільний", - сказано у повідомленні.

У Держприкордонслужбі нагадали, що минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками КПВВ «Станично-Луганське» було поранено одного військовослужбовця ЗСУ та пошкоджено службові модулі прикордонних нарядів, що були нещодавно встановлені для пропуску громадян. Через постійні обстріли російсько-терористичних військ з 8 квітня у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця-Луганська» пропуск громадян тимчасово був призупинений.