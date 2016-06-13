Генштаб ЗСУ опублікував фотографії з бригадних навчань бійців перед виходом в зону АТО

Фотографії з навчань опублікував на своїй сторінці в Facebook начальник Генерального штабу збройних сил України Віктор Муженко.

"Це найважчі періоди під час організації бойових дій. Саме так проходили на Широколанівському та Яворівському полігонах тактичні навчання бригад із засобами посилення. Позитивно оцінюю виконання поставлених завдань", написав Муженко.

Читайте такожУ розвідці розповіли про сценарій Росії щодо захоплення південних областей України

При цьому він повідомив, що під час проведених навчань основна увага приділялась злагодженню дій підрозділів та вмінню командирів бригад й органів військового управління адекватно реагувати й приймати оперативні рішення при раптовій зміні обстановки.

Читайте також"Анаконда-2016": у Польщі стартували військові навчання "ЛитПолУкрбриг" (фоторепортаж)

"Через бригадні навчання, які є завершальним етапом бойового злагодження і відточенням як особистої майстерності, так і перевіркою спроможності впевнено взаємодіяти в складі підрозділів, - пройшли всі бригади Збройних сил України перед виходом в район проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", - додав начальник Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Чехія може надати Україні допомогу у навчанні й тренуванні українських військових на базі у Вішкові.