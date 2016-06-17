Російські окупанти за добу 46 разів обстрілювали позиції сил АТО, з них 10 біля Мар’їнки - штаб

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

Зокрема, 24 обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку, 18 на Донецькому та 3 на Луганському.

Після відносного затишшя та зменшення кількості обстрілів протягом минулої ночі та до обіду, російські окупанти з 18:00 активізувались, особливо в районі Мар’їнки, де позиції Збройних сил України більше 10 разів потрапили під вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

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Укріплення поруч Красногорівки ворог обстрілював з БМП та зенітної установки ЗУ-23-2, а згодом долучив ще й важкі міномети. Також двічі вівся вогонь з танку.

Окрім того, близько 19:00 під ворожий вогонь потрапив контрольний пункт в’їзду/виїзду “Мар’їнка”, де постраждали двоє цивільних осіб.

На Маріупольському напрямку російські окупанти обстріляли опорні пункти поблизу Широкиного, Водяного, Гнутового, Славного та Новотроїцького з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем.

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На Донецькому напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились позиції поблизу Невельського, Луганського та Троїцького, а поруч Зайцевого та Новгородського ворог гатив з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів.

На Луганщині українські опорні пункти поруч Новоолександрівки та Попасної потрапили під вогонь мінометів калібру 82 мм, а поблизу Новозванівки - гранатометів.