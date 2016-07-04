Біля Майорска з полону бойовиків звільнили українського військового (фото)
12:30, 04 липня 2016Війна
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У районі Майорска з полону звільнили Кучевського Михайла Івановича, бійця інженерної частини ЗСУ.
Кучевського звільнили з полону бойовиків / facebook.com/Budik.v.v
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.
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За його словами, робота зі звільнення проходила за безпосередньої участі президента Петра Порошенка, Мінської групи, спільного центру звільнення куди входять співробітники СБУ, Міноборони, МВС і прокуратури, а також Офіцерського корпусу.
facebook.com/Budik.v.v
Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що звільнення заручників з тимчасово окупованих територій поки заблоковано, і в цьому питанні потрібно посилити тиск на Росію.
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