Біля Майорска з полону бойовиків звільнили українського військового (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник заступника міністра оборони України Василь Будик.

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За його словами, робота зі звільнення проходила за безпосередньої участі президента Петра Порошенка, Мінської групи, спільного центру звільнення куди входять співробітники СБУ, Міноборони, МВС і прокуратури, а також Офіцерського корпусу.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що звільнення заручників з тимчасово окупованих територій поки заблоковано, і в цьому питанні потрібно посилити тиск на Росію.