Сімох важкопоранених на Донбасі бойовиків готують до транспортування у Ростов-на-Дону - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що там їх підготують до подальшого транспортування у військовий шпиталь Ростова-на-Дону.

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"До спеціального відділення обласної клінічної лікарні ім.Калініна м.Донецька доставлено семеро важкопоранених російських військовослужбовців для підготовки до подальшого транспортування у військовий шпиталь м.Ростов-на-Дону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли в полон російських найманців. Українські військові розповіли, що медики 2-го батальйону надали пораненим прихильникам "ЛНР" першу медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Один від отриманих поранень помер.