"Я вдячний бійцям ЗСУ, що зберегли мені життя": СБУ показала відео зізнання взятого у полон російського офіцера

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

"Під час бойового зіткнення в ніч з 10 на 11 липня було затримано двох бойовиків, третій від отриманих поранень загинув. Один із них виявився командиром взводу незаконних збройних формувань, громадянином РФ, уродженцем Сєвєродвінська Архангельської області. Загиблий бойовик також був росіянином, родом з Омська", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники спецслужби вилучили документи найманців та їхню особисту зброю. Судитимуть російського бойовика за українським законодавством.

В СБУ додають, що наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 258 (створення або участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Раніше штаб повідомляв, що під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли в полон російських найманців.