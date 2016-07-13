На Донецькому і Маріупольському напрямках бойовики активно застосовують 120-мм міномети і 122-мм артилерію - штаб
За добу бойовики 41 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. З них 19 на Донецькому, 18 на Маріупольському і 4 на Луганському напрямках.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
На Донецькому напрямку бойовики з 122-мм артилерії обстрілювали позиції українських військових в Миколаївці Другій. З 120-мм мінометів терористи обстріляли зміцнення сил АТО у Зайцевому, Авдіївці, Семигорьї, Новоселівці і Новоселівці Другій.
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По Новгородському і н. п. Дача окупанти стріляли з 82-мм мінометів. Крім цього, під вогнем 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї виявилися українські бійці в Авдіївці.
На Маріупольському напрямку із заборонених мінськими угодами 122-мм артилерії і 120-мм мінометів бойовики обстріляли українських вояків в Красногорівці. Міномети калібру 82 мм бойовики використовували в Гнутовому, а крупнокаліберні кулемети - по силах АТО в Широкіному.
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По опорних пунктах у Мар'їнці вели вогонь ворожі снайпери.
На Луганщині позиції ЗСУ в районі Станиці Луганської ворог обстрілював з гранатометів і великокаліберних кулеметів, а поблизу Кримського вів несистематизований безладний вогонь.