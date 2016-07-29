Росія перекинула на Донбас новітні комплекси радіотехнічної боротьби "Дзюдоїст" - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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«Супротивник для ведення розвідки використовує новітні технічні засоби російського виробництва. З метою розширення можливостей розвідки на Маріупольському напрямку з Росії в населений пункт Безіменне перекинуті комплекси радіотехнічної розвідки і боротьби МКТК-1А «Дзюдоїст», які знаходяться виключно на озброєнні збройних сил РФ», - заявив він.

Мобільний автоматизований комплекс МКТК-1А "Дзюдоїст" здатний виявляти, вимірювати параметри і визначати місце розташування радіоелектронних засобів, засобів протиракетної оборони (ПРО), а також виявляти і закривати технічні канали витоку інформації на об'єктах ВДВ.