В зоні АТО за добу один український військовий загинув, двоє отримали поранення - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 61 раз відкривали вогонь на Донбасі, порушуючи умови Мінських домовленостей.