В зоні АТО за добу один український військовий загинув, двоє отримали поранення - АП
12:52, 13 серпня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, двоє отримали поранення.
УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики 61 раз відкривали вогонь на Донбасі, порушуючи умови Мінських домовленостей.
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