Тимчук розповів про демографічну ситуацію в "ДНР"

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ бойовиків знову помічено вогнеметні системи "Буратіно" - Тимчук

"За даними "головного управління статистики ДНР", станом на початок серпня поточного року чисельність постійного населення "республіки" становить 2 млн 317 тис. осіб. У доповідній записці керівництву "ДНР" демографічна ситуація на окупованій території визначається як складна. За показника народжуваності за минулий період 2016 року 4,6 на 1000 чол. населення, залишається високим рівень смертності - 15,1 на 1000 чол. населення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як розповів Тимчук, на території "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки російських "кураторів" відкрили представництво міжрегіональної громадської організації "Союз десантників" (всеросійське об'єднання ветеранів десантних військ ЗС РФ), керівником якої обрано громадянина РФ С. Шамберіна.