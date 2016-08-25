"Гвардійці Золотова" на Донбасі: розвідка розповіла про підрозділ особистого охоронця Путіна

Про це на сторінці в Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"До Макіївки прибув підрозділ (150 осіб) 604 Центру спеціального призначення “Витязь” (Балашиха, Московська обл.) Федеральної служби військ Національної гвардії РФ. Прибуття “гвардійців Золотова” (особистого охоронця Путіна) подається російським окупаційним командуванням як “посилення другого ешелону” вишколеними підрозділами кадрових російських військовослужбовців для підняття занепалого бойового духу особового складу 11 окремого мотострілецького полку, що зазнав значних втрат та отримав молоде поповнення, яке не має бойового досвіду та належної бойової підготовки. Але серед військовослужбовців 11 омсп такий захід сприйнято, як виставлення “загороджувального загону”, - йдеться у повідомленні.

Також на Донецькому напрямку у районі промислової зони Авдіївки здійснено ротацію передових підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 армійського корпусу збройних сил РФ.

Крім того, зі Стаханова у напрямку Ірміного переміщено до двох мотострілецьких рот 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 армійського корпусу збройних сил РФ. За даними розвідки, до вищого ступеня бойової готовності (з метою перевірки) заплановано приведення підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ з подальшим висуванням до визначених районів.

Читайте такожВідомий поет РФ: поки в Росії та Україні голосно не пролунає слово "війна", бойові дії не припиняться

Разом з тим на Маріупольському напрямку у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 армійського корпусу збройних сил РФ триває посилення підрозділів розрахунками протитанкових керованих ракет.

Окрім того, українською розвідкою встановлено перебування на озброєнні артилерійських підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти рухомого розвідувального пункту ПРП-4А “Аргус” (призначений для ведення артилерійської розвідки та корегування вогню артилерії).