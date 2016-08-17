Росія відправила бойовикам на Донбас вогнемети "Шмель" - розвідка

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Було здійснено поповнення боєкомплекту передових підрозділів 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ: 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) у районі Ясинуватої та 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) – на ділянці Старомихайлівка, Олександрівка.

"З метою посилення вогневих можливостей підрозділів 100 ОМСБР, які діють на напрямках Піски, Мар’їнка, з території РФ доставлено партію реактивних піхотних вогнеметів "Шмель" та боєприпасів до них. Під керівництвом інструкторів ЗС РФ заплановано проведення зборів з особовим складом з’єднання для отримання навичок використання зазначеного озброєння", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку, в районах Октября та Заїченка проведено ротацію підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ. З метою проведення поточного ремонту відбулося переміщення на територію Росії двох бойових машин 122-мм РСЗВ "Град".

За інформацією розвідки, на Слов’янському напрямку заплановано переміщення підрозділів 2 мотострілецького батальйону 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ у напрямку Логвинового: з району Вуглегірська – мінометної батареї, з полігону "Новопавлівський" – мотострілецької роти.

Фіксується також діяльність диверсійно-розвідувальних груп на напрямках Красногорівка, Мар’їнка, Новотроїцьке.