ЗМІ розповіли про переміщення колон БТРів уздовж пляжів окупованого Криму (фото)
У Криму триває активне переміщення військової техніки.
По трасі Керч-Сімферополь у районі села Приморське вчора після обіду пройшло не менше двох колон бронетранспортерів і вантажних машин різного призначення, передає "Громадське радіо".
Обидві колони йшли без супроводу машин військової автомобільної інспекції.
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Одна з колон зупинилася на виїзді з Приморського, і місцеві жителі зазначили, що військові екіпіровані бронежилетами і радіостанціями.
Тим часом в акваторії Феодосійської затоки досі перебувають кілька військових кораблів, включаючи один, схожий контурами на великий десантний корабель.
Раніше користувачі соцмереж опублікували фото і відео, як Росія стягує військову техніку в окупований Крим.