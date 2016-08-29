ЗМІ розповіли про переміщення колон БТРів уздовж пляжів окупованого Криму (фото)

По трасі Керч-Сімферополь у районі села Приморське вчора після обіду пройшло не менше двох колон бронетранспортерів і вантажних машин різного призначення, передає "Громадське радіо".

Обидві колони йшли без супроводу машин військової автомобільної інспекції.

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Одна з колон зупинилася на виїзді з Приморського, і місцеві жителі зазначили, що військові екіпіровані бронежилетами і радіостанціями.

Тим часом в акваторії Феодосійської затоки досі перебувають кілька військових кораблів, включаючи один, схожий контурами на великий десантний корабель.

Раніше користувачі соцмереж опублікували фото і відео, як Росія стягує військову техніку в окупований Крим.