СБУ за час конфлікту на Донбасі звільнила з полону бойовиків більше 3 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 1 вересня, під час брифінгу в Харкові сказав голова СБУ Василь Грицак.

«До сьогодні ми звільнили 3080 осіб», - сказав Грицак.

За його словами, на сьогоднішній день бойовики цікавляться обміном більше 400 осіб, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Читайте такожСтали відомі подробиці захоплення в полон вісьмох бойовиків "ДНР"«Більше 400 осіб, доля їх відома. До числа цих більше 400 осіб входять ті, стосовно яких прийняті рішення і вступили у законну силу вироки, є ті, які перебувають під слідством, є інші статуси у офіційному правовому полі», - сказав Грицак.

Голова СБУ нагадав, що під час переговорів тристоронньої контактної групи українські переговорники з'ясували місце перебування на окупованій території Донбасу 45 українських заручників.

«Нам підтвердили місця перебування 45 наших бранців на їхній території. Крім 45, ми знаємо місця тримання ще 12 наших заручників. Разом це буде 57 осіб. місця тримання решти нам невідомі, але ми точно знаємо, що вони живі і вони знаходяться на цій території», - зазначив Грицак.