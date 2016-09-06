У розвідці Німеччини оцінили ймовірність масштабного наступу Росії

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Якщо ж, не дай Бог, таке вторгнення станеться, впевнений, Україна може розраховувати на серйозне посилення санкцій проти Кремля. Крім того, може перейти у практичну площину питання про надання нам оборонної зброї", - заявив дипломат.

Поки, розповів він, розвідка ФРН не підтверджує приготувань Росії до якогось масштабного наступу. "Але ми в зв'язку з ескалацією довкола Криму домовилися посилити контакти між нашими спецслужбами для ще більш тісного обміну інформацією на всіх рівнях", - зазначив посол України в Німеччині.

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Крім того, за словами Мельника, інших більш дієвих заходів, включаючи реальну військову допомогу, очікувати не доводиться.

Раніше військова розвідка заявила, що не спостерігає у Росії потужних наступальних угруповань, які були б здатні ефективно діяти в глибині території України.