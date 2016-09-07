Журналіст повідомив про смерть захисника Донецького аеропорту (фото)
14:23, 07 вересня 2016Війна
2434 1
7 вересня помер 47-річний український воїн, десантник 81-ої десантно-штурмової бригади Володимир Данилов, учасник боїв за Донецький аеропорт.
Данилов - учасник боїв за Донецький аеропорт / Скріншот відео BBC
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.
"Його могла врятувати тільки термінова операція на серці і стенти на аорту. Але таких стентів в Україні немає. Треба замовляти в Європі, а вартість стентів до 500 тисяч гривень. Грошей на такі строкові та надзвичайні ситуації у бюджеті теж немає", - йдеться у його повідомленні.
Читайте такожЖитель Авдіївки загинув на власному подвір’ї внаслідок обстрілу бойовиків
За словами журналіста, це й коштувало життя військового.
Також він розповів, що волонтери почали збір коштів, але не встигли.
Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні антитерористичної операції під час виконання бойових завдань загинув капітан 3-го рангу Олег Мединський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter