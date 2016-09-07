Журналіст повідомив про смерть захисника Донецького аеропорту (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Його могла врятувати тільки термінова операція на серці і стенти на аорту. Але таких стентів в Україні немає. Треба замовляти в Європі, а вартість стентів до 500 тисяч гривень. Грошей на такі строкові та надзвичайні ситуації у бюджеті теж немає", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожЖитель Авдіївки загинув на власному подвір’ї внаслідок обстрілу бойовиків

За словами журналіста, це й коштувало життя військового.

Також він розповів, що волонтери почали збір коштів, але не встигли.

Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні антитерористичної операції під час виконання бойових завдань загинув капітан 3-го рангу Олег Мединський.