У зоні АТО правоохоронці затримали ще одного бойовика "ДНР" (відео)

Як повідомляє прес-служба СБУ, мешканець Дружківського району Донеччини приєднався до одного з терористичних угруповань у травні 2014 року. Він стояв зі зброєю на блокпостах, незаконно перевіряв автотранспорт та документи цивільного населення. Також бойовик патрулював вулиці селища Олексієво-Дружківка та прилеглих населених пунктів під час комендантської години.

Зловмисник неодноразово затримував громадян України та конвоював їх до місць протиправного утримання. Відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з документування протиправної діяльності вказаної особи.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України запобігли скоєнню серії терористичних актів в Лисичанську, які готували двоє зловмисників за завданням агента спецслужб Російської Федерації.