В ОБСЄ побачили реальну можливість припинення вогню на Донбасі
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що зараз існує реальна можливість покласти край збройному конфлікту на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
«Зараз існує можливість покласти край цьому конфлікту. Вперше, за тривалий час, у мене є дуже тверда надія, що це є реальним. Я маю надію на це, бо за останній тиждень я бачив чоловіків та жінок, які володіють владними повноваженнями і приймали обгрунтовані, раціональні та людяні рішення. В основному вони їх дотримувались», - заявив Хуг.
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Він також закликав сторони до повної довіри. «Це є передумовою тривалого та стійкого припинення вогню. Цього можна досягнути лише, якщо сторони відведуть всю заборонену зброю із зони безпеки, якщо вони розведуть сили та засоби», - додав Хуг.
Він також запевнив, що СММ ОБСЄ надаватиме підтримку сторонам. «Для цього вони мають забезпечити СММ безперешкодний доступ, підписавши відповідні домовленості. Доступ є надзвичайно важливим у цьому контексті. За умови надання доступу, СММ може провести верифікацію дотримання домовленостей, яка може сприяти розбудові довірчих відносин. Хочу запевнити, що наша місія нікуди не йде. Ми й надалі будемо продовжувати вести верифікацію триваючого та, сподіваюсь, повного дотримання Мінських домовленостей… Ми допоможемо сторонам повернути мир на Донбасі», - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Хуг заявляв, що в зоні проведення АТО вперше з початку травня спостерігається відносно спокійна ситуація.