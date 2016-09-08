В ОБСЄ побачили реальну можливість припинення вогню на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

«Зараз існує можливість покласти край цьому конфлікту. Вперше, за тривалий час, у мене є дуже тверда надія, що це є реальним. Я маю надію на це, бо за останній тиждень я бачив чоловіків та жінок, які володіють владними повноваженнями і приймали обгрунтовані, раціональні та людяні рішення. В основному вони їх дотримувались», - заявив Хуг.

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Він також закликав сторони до повної довіри. «Це є передумовою тривалого та стійкого припинення вогню. Цього можна досягнути лише, якщо сторони відведуть всю заборонену зброю із зони безпеки, якщо вони розведуть сили та засоби», - додав Хуг.

Він також запевнив, що СММ ОБСЄ надаватиме підтримку сторонам. «Для цього вони мають забезпечити СММ безперешкодний доступ, підписавши відповідні домовленості. Доступ є надзвичайно важливим у цьому контексті. За умови надання доступу, СММ може провести верифікацію дотримання домовленостей, яка може сприяти розбудові довірчих відносин. Хочу запевнити, що наша місія нікуди не йде. Ми й надалі будемо продовжувати вести верифікацію триваючого та, сподіваюсь, повного дотримання Мінських домовленостей… Ми допоможемо сторонам повернути мир на Донбасі», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Хуг заявляв, що в зоні проведення АТО вперше з початку травня спостерігається відносно спокійна ситуація.