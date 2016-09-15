"Тут був "русский мир": Жебрівський розкрив ціль візиту на Донбас глав МЗС Франції та Німеччини (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

За його словами, ключове завдання візиту, щоб Штайнмайєр та Еро на власні очі побачили, що залишає по собі в Україні "русский мир".

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"Ми відвідали Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Краматорську, зруйнований міст через річку Казенний Торець та Центр психосоціальної реабілітації у Слов’янську", - розповів Жебрівський.

Також політик розповів главам МЗС про позицію України щодо "особливого статусу" Донбасу та виборів на окупованій території.

Жебрівський наголосив, що найкращим результатом поїздки Штайнмайєра та Еро на Донбас буде їхній тиск на Росію.