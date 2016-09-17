Загибель бійця на Яворівському полігоні: у військовій прокуратурі розповіли подробиці, відкрили справу

Про це заявив військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець, передає "112 Україна".

Як повідомив прокурор, вчора близько 21:00 у військову прокуратуру військового гарнізону надійшло повідомлення від командування військової частини про загибель під час нічних стрільб одного з військовослужбовців. На місце події виїхали прокурорські слідчі працівники.

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"Попередньо нами встановлено, що при проведенні нічних стрільб на БМП один з військовослужбовців вистрілив з 30-мм гранати і влучив в іншу БМП, в якому також перебував військовий, який служив за контрактом. В результаті прямого влучання була пробита броня на БМП, й снаряд влучив у голову військовослужбовцю, він загинув на місці події", - повідомив Савинець.

Інших постраждалих під час пригоди не було.

Наразі військова прокуратура Львівського гарнізону проводить слідчі дії. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 414 "Необережне поводження зі зброєю, що спричинило смерть потерпілого".

Як повідомляв УНІАН, на Яворівському полігоні під час навчань загинув військовий. У Міноборони повідомили, що загинув молодший сержант служби за контрактом, 35-річний львів'янин.