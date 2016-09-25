"Щури тікають з корабля": у поліції Донецької області розкрили статистику щодо затриманих бойовиків (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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"Щури тікають з корабля. Ті, хто стояв на "блокпостах ДНР", тепер вже у звільнених від терористів містах, масово тікали в "супердержаву", сподіваючись відсидітися. Але безвихідь і приреченість "ДНР" змушує повертатися додому, випробувавши на собі життя в реальному звіринці", - розповів він.

За словами Аброськіна, за останній тиждень встановлено місцеперебування та повідомлено про підозру 7 учасникам НЗФ.

"Більшість із затриманих "несли службу на блокпостах "ДНР" у Слов'янську та Костянтинівському районі, один з них охороняв "військові склади ДНР", і "мадам" збирала гроші на потреби "ополченців", а також готувала їжу бойовикам", - зазначив глава поліції Донецької області.