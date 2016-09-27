У РФ немає грошей на мило і порошок для окупантів в Криму, при цьому будівництво генеральських дач триває - розвідка
Росія істотно скорочує витрати на утримання військових містечок в Криму.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Протягом серпня-вересня 2016 року повністю припинено фінансування державних контрактів на забезпечення комунально-житлових послуг підрозділів Чорноморського флоту РФ. Також призупинено будівництво окремих об'єктів військової інфраструктури, охорону військових містечок, яка здійснюється підрозділами воєнізованої охорони, прибирання території військових містечок, вивезення сміття та банно-пральне обслуговування.
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"З огляду на загрозу поширення інфекційних і паразитарних захворювань, медичною службою ЧФ РФ замовлені медичні препарати, у т. ч. для лікування педикульозу", - йдеться в повідомленні.
При цьому темпи обслуговування благоустрою генеральських дач не знижуються (зокрема м. Севастополь, вул. Челнокова і Суворова).