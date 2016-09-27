У РФ немає грошей на мило і порошок для окупантів в Криму, при цьому будівництво генеральських дач триває - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Протягом серпня-вересня 2016 року повністю припинено фінансування державних контрактів на забезпечення комунально-житлових послуг підрозділів Чорноморського флоту РФ. Також призупинено будівництво окремих об'єктів військової інфраструктури, охорону військових містечок, яка здійснюється підрозділами воєнізованої охорони, прибирання території військових містечок, вивезення сміття та банно-пральне обслуговування.

Читайте такожБойовики "ЛНР" під час навчань втопили три БМП - розвідка

"З огляду на загрозу поширення інфекційних і паразитарних захворювань, медичною службою ЧФ РФ замовлені медичні препарати, у т. ч. для лікування педикульозу", - йдеться в повідомленні.

При цьому темпи обслуговування благоустрою генеральських дач не знижуються (зокрема м. Севастополь, вул. Челнокова і Суворова).