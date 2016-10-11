ОБСЄ скаржиться на відсутність доступу до ділянки розведення сил у Станиці Луганській
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зазначає, що доступ її спостерігачів до ділянки розведення сил у селища Станиця Луганська обмежений, оскільки сторони конфлікту не можуть гарантувати їх безпеку.
Про це місія повідомила на своїй сторінці в Facebook.
"Обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянки розведення в районі населеного пункту Станиця Луганська - ЗСУ, "ЛНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місія "готова/може спостерігати, але їй потрібен доступ".
При цьому сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу та координувати розмінування, як підкреслює СММ, має Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
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Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулюванню ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування в Станиці Луганській, Золотому й Петрівському.
1 жовтня на околиці міста Золоте Луганської області військовослужбовці Збройних сил відійшли на визначені представниками ОБСЄ рубежі.
7 жовтня Міноборони повідомило, що в районі сіл Богданівка та Петрівське Донецької області також відбулося успішне розведення військ.
У той же час керівництво Луганської області та Станично-Луганського району, як і місцеві жителі, виступають проти виведення військ з райцентру, побоюючись його захоплення бойовиками "ЛНР".