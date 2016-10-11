Штаб АТО: сьогодні терористи здійснювали обстріли переважно на Маріупольському напрямку

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, з опівночі і до 18.00 зафіксовано 13 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, 12 з яких - на Маріупольському напрямку.

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«Ворог не припиняє застосовувати важке озброєння. Так, під вогнем артилерії калібру 122мм опинились опорні пункти сил АТО, розташовані неподалік Широкиного та Водяного. З мінометів калібру 82 мм ворог обстріляв позиції українських захисників в районі Лебединського, а в Талаківці противник застосував міномети 82 та 120 калібру одночасно. Режим тиші бойовики порушували також і в Мар’їнці, де відбулась низка обстрілів з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у зведенні.

Разом з тим на Луганському напрямку противник вдавався лише до однієї збройної провокації, при цьому застосував стрілецьку зброї.

На Донецькому напрямку порушень «режиму тиші» з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, додали у штабі.