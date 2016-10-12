В Міноборони заявили про зрив перемир’я в Станиці Луганській та назвали умови відведення військ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Перемир’я в Станиці Луганській не тривало і тижня, вчора бойовики знову обстріляли наші позиції з протилежного боку річки Сіверський Донець», - заявив він.

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Відповідаючи на запитання, за яких умов буде здійснюватися відведення сил і техніки в Станиці Луганській, Лисенко зауважив: «По-перше – це припинення вогню протягом семи днів, потім - доба на оповіщення міжнародної місії ОБСЄ, яка веде спостереження в цьому районі, про шляхи та місце передислокації сил і засобів і, власне, час до трьох діб для передислокації особового складу та техніки, яка знаходиться на озброєнні».

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука зазначив, що бойовики почали відведення сил у Станиці Луганській.

11 жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що бойовики розпочали часткове відведення підрозділів у Станиці Луганській.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.