Стріляють точно у ціль: біля Широкиного з'явились бойовики, що відрізняються від "місцевих шахтарів" (відео)

"Можна сказати, що стріляють точка у точку. Уже відчувається, що не якийсь там шахтар вийшов та почав стріляти", - зазначає військовий.

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Морпіхи зазначають, що поповнення бойовиків "працює" потужніше.

"До цього вони тягались 7-15 хвилин, зараз вони втягуються у автоматний, кулеметний бій на 2-3 години. Зазвичай, бойовики по небу стріляють, надто високо беруть. А ці б'ють чітко", - коментують морпіхи.