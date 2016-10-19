Бойовики накрили вогнем два селища біля Маріуполя: поліція показала наслідки обстрілу (фоторепортаж)

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, у Виноградному в результаті розриву снарядів постраждали дві вулиці та чотири житлових будинки. Жертв серед мирного населення немає. Розпочато досудове розслідування.

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"Під удар потрапили дві вулиці - Радянська та Нижня. На останній розташований дачний кооператив. Снаряди влучили у присадибні ділянки, вибуховою хвилею пошкоджено вікна, дахи, стіни та господарчі будівлі у 4 будинках, перебито газову трубу та лінії електропередач. На щастя, жертв серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

На місці події продовжує роботу слідчо-оперативна група, збирають доказову базу.

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Окрім Виноградного під вогонь також потрапило селище Пищевик Волноваського району.

"Близько 20.10 внаслідок артобстрілу бойовиків постраждав приватний будинок. В результаті вибуху снаряду помешкання загорілося. Було вжито заходів щодо локалізації пожежі. Повідомлення про це надійшло до поліції від працівників ДСНС", - додали у поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції. Встановлено, що власники житла на цей час мешкали у Маріуполі.

За фактами обстрілів розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.