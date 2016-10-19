Сили АТО відбили атаку бойовиків під Маріуполем

12:59, 19 жовтня 2016
Війна
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Під Маріуполем, у Гранітному відбулось бойове зіткнення: сили АТО відбили атаку противника.

В Гранитном украинские войска отбили атаку боевиков / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«У Гранітному українські війська відбили атаку бойовиків на наш опорний пункт», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

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