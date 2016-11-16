Через масове пияцтво у лавах "ЛНР" бойовикам припиняють виплати – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, з посиланням на дані Головного управління розвідки.

За інформацією розвідки, на залізничну станцію в місті Суходільськ з Росії прибув військовий ешелон – 6 вагонів з боєприпасами.

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Також Лисенко додав, що «через масове пияцтво у лавах бандформування «ЛНР», командир так званого «2-го армійського корпусу» наказав припинити виплату зарплати бойовикам. Там працює комісія з Москви».