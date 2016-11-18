Бойовики на Донбасі почали використовувати "Гради" і САУ – Жебрівський

Про це заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, бойовики регулярно застосовують заборонене угодами озброєння.

"За минулу добу була цифра в районі 40 обстрілів і б'ють з 152 мм, 122 мм самохідних артилерійських установок, Широкіно обстрілювали з танка. Ми спостерігаємо, якщо раніше була "стрілкотня", то сьогодні ніхто з "рашистських наймитів" не звертає уваги, і САУ працюють, працюють "Гради". Заборонені мінськими угодами калібри застосовуються постійно", - повідомив керівник області.

Читайте такожЗагроза наступу бойовиків на Маріуполь: волонтер прокоментував прогноз посла США при ОБСЄ

Як повідомляв УНІАН, посол США при ОБСЄ Деніел Беер розповів про ймовірність початку широкомасштабного наступу бойовиків на Маріуполь.

"Звертаючи увагу на те, що СММ спостерігала зв'язок між обмеженням у доступі та порушеннями режиму припинення вогню, ми глибоко занепокоєні тим, що об'єднані російсько-сепаратистські сили, можливо, планують більше нападів на Маріуполь або його околиці", - наголосив Беєр.