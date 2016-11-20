Спостерігачі ОБСЄ досі не мають доступу до пунктів розведення озброєння на Донбасі

Про це повідомили у місії ОБСЄ 20 листопада.

Зазначається, що Збройні сили України, а також бойовики "ЛНР" та "ДНР" не змогли гарантувати безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ через можливе замінування території.

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"Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках", - зазначили у місії.

У ОБСЄ зазначили, що СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування.

Як повідомляв УНІАН раніше, СММ ОБСЄ зафіксувала 17 листопада 460 вибухів у Донецькій області і 59 - у Луганській. Зазначається, що значна частина вибухів була зафіксована в районі Авдіївки.