Вбивство бійцем АТО командира взводу: військові розповіли подробиці

Про це вони повідомили на сторінці 93 ОМБр у Facebook.

"1 грудня 2016 року на позиції взводного опорного пункту чергував молодший сержант Попов Олег Олегович, який приблизно о 14:30 під впливом антиукраїнської пропаганди чи інших обставин, які встановить слідство, залишив місце несення служби зі зброєю", - йдеться у повідомленні.

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Щоб позбутися свідка та перешкодити заздалегідь спланованій втечі, продовжили військові, Попов з особливою жорстокістю вбив свого командира та бойового товариша молодшого сержанта Лисенка Олега Ігоревича.

"Вся техніка та зброя підрозділу, за винятком кулемета Попова, який той забрав із собою, зараз знаходиться там, де їй належить – на опорному пункті", - запевнили у ОМБр.

Наразі проводяться слідчі дії, порушено кримінальну справу.

Сьогодні у штабі АТО повідомили, що на Донбасі український боєць скоїв тяжкий злочин і втік до бойовиків.

У свою чергу волонтер Роман Доник у Facebook повідомив, що український боєць-перебіжчик убив у зоні АТО командира взводу і втік до бойовиків. "Щодо перебіжчика з 93-ої. Швидше за все, він для цього й пішов до ЗСУ. Чисто контррозвідка проґавила. Прийшов через Красноармійський військкомат. Сам з Одеси. Росіянин", - написав він.