У Луганській області під час спроби виїхати до РФ затримали 20-річного бойовика "ДНР"

19:18, 03 грудня 2016
Війна
1541 0

У Луганській області на блокпосту під час спроби виїхати до Росії затримано 20-річного жителя Донецької області, який брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України.

REUTERS

Про це у Facebook повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

Читайте такожШтаб АТО: бойовики зосередили більшість обстрілів на Луганському напрямку

«Молодик на автобусі намагався виїхати на територію РФ. Під час проведення першочергових заходів правоохоронцями встановлено, що у 2014 році молодик добровільно вступив до батальйону терористів так званої «ДНР». Брав участь у «патрулюванні» міст на тимчасово окупованій бойовиками території, чергував зі зброєю на блокпостах. Відповідно до даних правоохоронців, зловмисник брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України», – повідомила Погукай.

Даний факт зареєстровано, чоловіка затримано та передано правоохоронцям Донецької області.

Яу повідомляв УНІАН, у Новотроїцькому затримали 66-річного чоловіка, який не пройшов "курс молодого бійця" у "ДНР".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter