У Луганській області під час спроби виїхати до РФ затримали 20-річного бойовика "ДНР"
У Луганській області на блокпосту під час спроби виїхати до Росії затримано 20-річного жителя Донецької області, який брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України.
Про це у Facebook повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай.
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«Молодик на автобусі намагався виїхати на територію РФ. Під час проведення першочергових заходів правоохоронцями встановлено, що у 2014 році молодик добровільно вступив до батальйону терористів так званої «ДНР». Брав участь у «патрулюванні» міст на тимчасово окупованій бойовиками території, чергував зі зброєю на блокпостах. Відповідно до даних правоохоронців, зловмисник брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України», – повідомила Погукай.
Даний факт зареєстровано, чоловіка затримано та передано правоохоронцям Донецької області.
Яу повідомляв УНІАН, у Новотроїцькому затримали 66-річного чоловіка, який не пройшов "курс молодого бійця" у "ДНР".