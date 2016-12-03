У Луганській області під час спроби виїхати до РФ затримали 20-річного бойовика "ДНР"

Про це у Facebook повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

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«Молодик на автобусі намагався виїхати на територію РФ. Під час проведення першочергових заходів правоохоронцями встановлено, що у 2014 році молодик добровільно вступив до батальйону терористів так званої «ДНР». Брав участь у «патрулюванні» міст на тимчасово окупованій бойовиками території, чергував зі зброєю на блокпостах. Відповідно до даних правоохоронців, зловмисник брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України», – повідомила Погукай.

Даний факт зареєстровано, чоловіка затримано та передано правоохоронцям Донецької області.

Яу повідомляв УНІАН, у Новотроїцькому затримали 66-річного чоловіка, який не пройшов "курс молодого бійця" у "ДНР".